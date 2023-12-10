6 kilo uyuşturucuyla suçüstü yakaladılar

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar Kirazlı Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit etti ve adrese operasyon düzenledi. N.U. ve B.U. isimli iki kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda altı kilo 160 gram esrar maddesi, uyuşturucu madde tartımında kullanılan bir hassas terazi, bir cep telefonu, 125 bin lira ve bin 100 dolar nakit para ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen iki kişiden B.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli N.U. ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.