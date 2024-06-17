Haberler Yaşam Haberleri 6 Şubat depreminde iki evladını birden kaybetmişti: 200 çocuğu sevindirdi!
Giriş Tarihi: 17.6.2024 11:08 Son Güncelleme: 17.6.2024 11:13

6 Şubat depreminde iki evladını birden kaybetmişti: 200 çocuğu sevindirdi!

6 Şubat depremlerine Antakya’da yakalanan ve 2 çocuğunu kaybeden Hüseyin Öz, Kurban Bayramı öncesi yüzlerce çocuğun yüzünü güldürebilmek için seferber oldu. Akrabalarından ve arkadaş çevresinden bağışlar toplayan Öz, ihtiyaç sahibi 200’ün üzerinde çocuğa çeşit çeşit bayramlıklar aldı. Banka hesaplarında hala belirli bir miktar kaldığını dile getiren Öz, “Bunu da okul öncesinde çocukların tüm ihtiyaçları için harcayacağız” dedi.

MURATHAN YILDIRIM MURATHAN YILDIRIM
6 Şubat depreminde iki evladını birden kaybetmişti: 200 çocuğu sevindirdi!

Bugüne kadar Sinop, Adana ve Bitlis gibi farklı şehirlerde yaşayan birçok ihtiyaç sahibi çocuğa kendi istekleri doğrultusunda bayramlıklar gönderdiklerini dile getiren Öz, "Ben depremde çocuklarımın yanı sıra bir kolumu, bir de ayağımı kaybettim. Eşim Yudum Öz ile beraber 16 aydır Bilkent Şehir Hastanesi'ndeyim. Bu saatten sonra benim için tek mutluluk bu çocuklarımızın yüzünü güldürebilmek" ifadelerini kullandı.

1,5 AYDA YÜZLERCE ÇOCUĞU SEVİNDİRDİ

Yaklaşık 1,5 ay önce bu hayır işini başlattığını dile getiren Hüseyin Öz, "Çevremiz çok geniş olduğu için bu imkanı değerlendirmek istedim. Kim gönlünden ne koparsa yardımcı olmaya çalıştı. Bize her zaman güvendiler. Allah hepsinden razı olsun. Kimi 70 liralık kimi de 70 bin liralık yardım gönderdi. Yaptığımız iş gönül işi olduğu için elbette hesabını kitabını yapmadık ama 200'ün üzerinde çocuğumuza ulaştığımızı rahatlıkla söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

"YÜZLERİ GÜLÜNCE DÜNYALAR BENİM OLUYOR"

6 Şubat depremlerinde 19 yaşındaki kızı Neris Ece Öz ile 14 yaşındaki oğlu Fethi Öz'ü kaybettiğini dile getiren acılı baba, "Evlat, bambaşka bir şey. Acı dolu günlerden geçtik, yüreğimizdeki ateş de dinmiyor elbette. Tek bir yavrumuzun bile bizim sayemizde yüzünün güldüğünü görünce dünyalar benim oluyor. Eşimiz, dostumuz bizi o kadar çok destekledi ki, bayramdan sonra da çocuklarımızı yalnız bırakmayacağız. Elimizde kalan para ile okul öncesi tüm ihtiyaçlarını, araç-gereçlerini tedarik edeceğiz" dedi.

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6 Şubat depreminde iki evladını birden kaybetmişti: 200 çocuğu sevindirdi!
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