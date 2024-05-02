6 Şubat Depremi’nde yıkılan Furkan Apartmanı davasında ara karar: ’Kolon kesenlere’ tahliye!

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde, yıkılan Furkan Apartmanı'nda 51 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Nizip Adliyesi'nde 5'inci duruşması görülen davada tutuklu yargılanan üç kişi serbest bırakıldı. Mahkemenin erken ara tahliyesi hayatını kaybedenlerin yakınlarını üzerken avukatlar itiraz dilekçelerini verip yeni bilirkişi raporu hazırlatılmasını talep ettiler.



Furkan Apartman'nın davasındaki ana konu binada taşıyıcı kolonunun kesilmesi üzerine yargı süreci başlamış, kolonu kesme işinin bodrum kat seviyesinde tespiti raporlarla ortaya çıkmıştı. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin bu raporu mahkeme dosyasına da eklenmişti. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ)'nin hazırladığı raporda hataların olduğu, aynı zamanda bilimsel raporlar ile yapılan keşiflerin çelişkili olduğunu belirten Avukat Mesut Çakar, ara karar ile kusurlu 4 tutukludan üçünün serbest bırakılmasına anlam veremediklerini söyledi.

Avukat Mesut Çakar, "Mahkeme dosyasında yetersiz ve çelişkili raporlar var yeni bir bilirkişi raporu mutlaka alınmalı. Avukatlar olarak bilirkişi raporlarına karşın ek süre istedik süre de verilmedi. Binanın sahipleri tarafından taşıyıcı kolonlarının kesildiği raporlarda tespit edilmiş. Mahkemenin erken tahliye kararı tüm taraflarda şaşkınlık yarattı. Mahkemeye itiraz dilekçelerimizi yazıp ulaştırdık. Dileğimiz verilen tahliye kararının yeniden gözden geçirilmesi" diye konuştu.

Nizip ağır ceza mahkemesinin vermiş olduğu tahliyeye avukatlar tarafından itiraz dilekçesi yazılırken yetersiz ve çelişkiler içindeki raporun yeniden yetkili bir üniversiteden bilirkişi raporunun istenmesi talep edildi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN YAKINLARI ADETA YIKILDI

Furkan Apartmanı davasındaki yakınlarını kaybeden vatandaşlar acılarının üzerine adeta tuz döküldüğünü mahkemenin ara kararı ile verilen tahliyelerin acılarını ikiye katladığını belirttiler. Nizip'te ilk depremle yıkılan ve ilçede can kaybının yaşandığı tek bina olan Furkan Apartmanı davasının müteahhitlerinin ise kırmızı bültenle aranmasının devamına karar verildi. 6 Şubat Depremi'nde 51 kişinin ölümüne sebep olan Furkan Apartmanı'nda kolon kestikleri ve tadilat yaptıkları Karadeniz Teknik Üniversitesi Raporu ile belirlenen kişilerin mahkeme tarafından tahliye edilmesi kafaları karıştırdı.

KUSUR ORANI EN DÜŞÜK OLANA TAHLİYE YOK!

Duruşmada kusur oranı en düşük olan fenni mesul ile ilgili tutukluluk hali devam ederken diğer asli kusurlulara da tahliye kararı verildi. Furkan Apartmanı'nda bilir kişi raporları üniversite raporları ile tespit edilen kolon kesmenin bina sahiplerince aşikâr olduğu tespit edilmesine rağmen tahliye kararı adeta hayatını kaybeden 51 vatandaşın yakınlarının tepkisine neden oldu.

Avukat Mesut Çakar, "Üniversite raporları bilirkişi raporlarında binada taşıyıcı ana kolunun kesildiği tespit edildi ve 4 tutuklu iki kişi de kırmızı bültenle aranıyor. Nizip Adliyesi'nde 5'inci duruşmada tutuklular arasında kusuru fazla olan üç kişi mahkemenin tahliye ara kararı ile serbest bırakılması bir kişinin tutukluluğuna diğer iki kişinin de aranması sürdürüldü. Çelişkilerle dolu olan raporlar karşısında binanın kolonuu kesildiği ispatlı fakat mahkeme kararı ile 3 kişiye tahliye edilmesi en başta hayatını kaybeden 51 vatandaşın yakınlarının acılarını ikiye katladı" dedi.

Çakar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mahkemenin, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden istediği raporda binanın ana taşıyıcı kolonda kesilme olduğu ortada. Bilirkişi raporları da mahkeme dosyasında mevcut fakat ara karar ile tahliyenin olması davadaki tüm tarafları memnun etmedi. Dava sürerken mevcut raporların yetersiz ve çelişkili olduğu aşikar. Binayı alanlar tarafından bodrum katında ana taşıyıcı kolonun kesilmesi raporlarda ortaya çıkmasına rağmen mahkeme tarafından erken tahliye kararı davada buz gibi bir havanın esmesine neden oldu… Mahkemenin bu kararına itiraz dilekçesini yazdık. Çelişkilerin yer aldığı raporun haricinde yeni bir bilirkişi raporuna ihtiyaç var. 51 canın kaybedildiği davada adaletin tecelli etmesini gerçek suçluların ortaya çıkmasını istiyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarının adeta yıkan tahliye kararı karşısında yüce mahkemenin bu itirazları dikkate alması gerekli"

Furkan Apartmanı'nda depreme yakalanan vatandaşlar mahkeme tarafından verilen ara karara tepki gösterdi.

Furkan Taşdemir: "Furkan Apartmanı'nda depreme yakalananlardan ailemle birlikte evde yakalandık. Enkazdan ilk çıkanlardan biri de benim. Binada kolonların eksik olduğunu hepimiz biliyoruz. Eksik kolon olmasaydı bu kadar kısa zamanda yıkılmazdı."

Bekir Taşdemir: "Canım yanıyor. Bu davada tutuklu olanların iki sene gibi kısa zamanda tahliye olması hangi vicdana hangi adalete hangi kanuna sığdıracağımı bilmiyorum."

Erdal Karakuş: "Netice itibari ile bu vicdansızların yapmış oldukları üç beş kuruş menfaat uğruna kolon eksiltmelerinden dolayı binanın yıkıldığına inanıyoruz. Raporlarda kolon kesilmesinin sabit olduğu tespit edilirken yıkım sonrasında enkaz kaldırıldıktan sonra farklı raporların çıkarılmasına anlam veremiyorum. Kolon kesenlerin tutukluların serbest bırakılması bizlerde büyük yaralar açtı."

Hakan Kılıç: "Dokuz yakınımı kaybettim. Kızım 7'inci gün sağ olarak çıkarıldı. Bu kadar bilirkişi raporu kati raporlar geldi fakat çelişkiler çok. Kolonun kesik olduğu tespit edildi. Mahkemenin nasıl oldu da ara karar ile tahliye vermesine anlam veremedik.. Kimse de tahliye beklemiyordu. Şaşkınız..

Hayatını kaybedenlerin yakını; Dükkân sahipleri kolon kesmiş hatta kaçak bir artı bir yapmış. Şuanda da 13-14 aydır tutuklu olan bu kişileri serbest bıraktı."