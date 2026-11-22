İstanbul'da yaşayan 17 yıllık polis memuru Bekir Güleryüz'ün oğlu Ali Mirşad Güleryüz, 10 aylıkken DMD (Duchenne Musküler Distrofi) kas hastalığı teşhisi aldı. Hayatının büyük bölümünü bu hastalıkla geçiren 6 yaşındaki Mirşad için aile seferber oldu. Valilik onaylı yardım hesabı açıldı. Ancak hesapta gereken tutarın şu ana kadar yalnızca yüzde 5'i toplanabildi. Minik Ali Mirşad bu hastalığın ilerlemeden önüne geçilmesi için ailesiyle birlikte, vatandaşlardan yardım bekliyor.

Anne Tuğba Güleryüz,"Her akşam evladımı yatırırken, sabah yürüyemeyecek korkusuyla yatıyorum. İlaca ulaşamadığımız her gün kaybettiği yetiler yüzünden. Ali Mirşad birkaç yıl içinde yürüyemeyecek duruma gelebilir. Elimizde kaybedecek zaman yok. Bu dar zamanda sizlerin az da olsa bağışlarına ihtiyacımız var. Ali Mirşad'ın elinden tutun."

Baba Bekir Güleryüz, "Oğlum Ali Mirşad yaklaşık 5 yıldır DMD hastalığıyla mücadele ediyor. Her geçen gün kasları biraz daha zayıflıyor. Yakın zamana kadar hastalığın herhangi bir tedavisi yoktu. Ancak fiyatı 3 milyon dolar olan gen terapi ilacı geliştirildi. Ali Mirşad'ın ilaca ulaşması ve sağlığına kavuşması sizlerin, yani Türk milletinin yardımlarıyla, bağışlarıyla olacak. Yardımlarınızı oğlum Ali Mirşad'dan ve onun gibi DMD kas hastası olan diğer çocuklarımızdan esirgemeyin."