6 yaşındaki kız çocuğu ölü bulunmuştu! Babadan şok iddia! "Kızımın üzerinde hiç kıyafet yoktu..."

"ŞÜPHELENDİĞİM BİRİLERİ VAR AMA...

Annem ve eşim o sırada yerde kızımın montunu görmüş. Daha sonra da diğer elbiseleri ile karşılaşmışlar. Üzerini naylonla örtüp yakmaya çalışmışlar kızımı. Anladığım kadarıyla kızım öldükten sonra cesedini buraya getirmişler. Vücudunda köpek ısırıkları var ama o köpek kızımın elbiselerini nasıl çıkarmış olabilir. Çocuğumun üzerinde hiç kıyafet yoktu. Bir sebep olduğunu düşünüyorum ve şüphelendiğim birileri var ama insanlara da iftira atmak istemiyorum" dedi.