6 yaşındaki kızı öldüren magandalar tutuklandı

Adana'da 6 yaşındaki Fatma el-Ahmet Risvadi, evlerinin damında oyun oynadığı sırada Süleyman Bayram (22) ile husumetlisi İmam Gür (23) sokakta tartışma başladı. Sözlü tartışma bir süre sonra silahlı kavgaya dönüşünce taraflar birbirlerine tabancayla ateş etmeye başladı. Silah seslerini duyan ve merak ederek damdan aşağıya bakan küçük kız magandaların silahından çıkan mermiyle boynundan vurularak ağır yaralandı. Zanlılar, kaçıp kayıplara karışırken küçük kız hastaneye kaldırıldı. Risvadi, hastanedeki yaşam mücadelesini 6 gün sonra kayıp ederek yaşamını yitirdi. Ailesi tarafından toprağa verilen küçük kızın katilleri polis tarafından yakalandı. Sorgularında suçu birbirinin üzerine atan magandalar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SESİ MERAK EDİNCE…

Olay, 30 Ekim'de merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi 1147 Sokak'ta meydana geldi. Husumetli 2 grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Şüphelilerden Süleyman Bayram ile husumetlisi İmam Gür birbirlerine tabancayla ateş açtı. Bu sırada evin damına oynayıp, silah sesleri duyunca sokağa bakmaya çalışan Fatma el-Ahmet Risvadi'nin boynuna kurşun isabet etti. Fatma kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

5 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

Fatma'nın annesi Sevsen Risvadi, kızını kanlar içinde görünce gözyaşlarına boğuldu. Çevredekilerin kıyafetleriyle tampon yaptığı küçük kız, motosiklet ile Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık durumu ağır olan Fatma, doktorların tüm müdahalelerine karşın 4 Kasım'da hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler Süleyman Bayram, İmam Gür ile olay yerindeki boş kovanları topladığı tespit edilen arkadaşı Haşim B., polisin operasyonuyla yakalandı.

SUÇU BİRBİRİNİN ÜZERİNE ATTILAR

Şüphelilerin üst ve adreslerinde yapılan aramada olayda kullandıkları tabancalar ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerden Süleyman Bayram ile İmam Gür, sorgularında birbirlerini suçlayarak, Fatma'yı öldüren kurşunun kendi tabancalarından çıkmadığını öne sürdü. Ele geçirilen tabancalar, Adana Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nde incelemeye alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bayram ile Gür çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Haşim B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.