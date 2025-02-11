6 yaşındaki Yusuf okul servisinin altında can verdi

Kaza, saat 16:00 sıralarında Taraşçı Mahallesinde yaşandı. Özel bir anaokuluna giden Yusuf Kaya okul çıkışı servise bindi. Küçük Yusuf evinin önünde servisten inip, aracın önünden yolun karşısına geçmek istedi. Bu esnada sürücü D.A.D. idaresindeki okul servisi Yusuf'u fark etmeyerek altına aldı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yapılan kontroller sonucu küçük Yusuf'un hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan sürücü D.A.D'nin sorgusunun sürdüğü belirtildi.