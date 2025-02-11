Haberler Yaşam Haberleri 6 yaşındaki Yusuf okul servisinin altında can verdi
Giriş Tarihi: 11.2.2025 20:33 Son Güncelleme: 11.2.2025 20:52

6 yaşındaki Yusuf okul servisinin altında can verdi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde anaokulu öğrencisi 6 yaşındaki Yusuf Kaya, indiği okul servisinin altında kalarak can verdi.

BURAK SAYLAM BURAK SAYLAM
6 yaşındaki Yusuf okul servisinin altında can verdi

Kaza, saat 16:00 sıralarında Taraşçı Mahallesinde yaşandı. Özel bir anaokuluna giden Yusuf Kaya okul çıkışı servise bindi. Küçük Yusuf evinin önünde servisten inip, aracın önünden yolun karşısına geçmek istedi. Bu esnada sürücü D.A.D. idaresindeki okul servisi Yusuf'u fark etmeyerek altına aldı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yapılan kontroller sonucu küçük Yusuf'un hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan sürücü D.A.D'nin sorgusunun sürdüğü belirtildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
6 yaşındaki Yusuf okul servisinin altında can verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA