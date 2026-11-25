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SUÇ FAALİYETLERİNİN NORMAL OLDUĞU ALGISI OLUŞTURMAYA ÇALIŞTIKLARI BELİRLENDİ

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; silahlı eylem, kurşunlama ve kundaklama faaliyetlerine karışarak halk üzerinde korku ve panik yarattıkları, yasa dışı silah temini ve ticareti yoluyla örgütsel yapılanmalarını güçlendirmeye çalıştıkları, sosyal medya platformları üzerinden örgütlere yeni eleman kazandırmaya yönelik faaliyetlerde bulundukları ve baskı oluşturmaya yönelik paylaşımlarla örgüt propagandası yaptıkları, iletişim platformlarında oluşturulan gruplar üzerinden tetikçi temin etmeye veya tetikçilik yapmaya yönelik paylaşımlarda bulundukları ve suç faaliyetlerinin normal olduğu algısını oluşturmaya çalıştıkları belirlendi.

"MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Sosyal medya üzerinden suça özendirenlere, suç örgütlerinin propagandasını yapanlara ve gençlerimizi hedef alan suç yapılanmalarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.