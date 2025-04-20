60 yaşındaki adam otel odasında ölü bulundu

İstanbul Küçükçekmece'de 60 yaşındaki Olay Barut, kaldığı otelin odasında görevliler tarafından ölü bulundu. Olay, Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi Emekli Sokak'ta bulunan bir otelde meydana geldi.

İddiaya göre, 60 yaşındaki Olcay Barut, sabah otelden çıkıp bir süre sonra otele tekrar gelerek kaldığı odaya geçti. Üzerinden bir süre sonra odaya giden görevliler Barut'un cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde şahsın öldüğü belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Barut'un cenazesi otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.