600 bin TL’lik bilezik çalan hırsız yakalandı: Tanınmamak için bakın ne yapmış!

Olay, dün saat 10.00 sıralarında, Kepez ilçesi Varsak Karşıyaka Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki kuyumcu dükkanında meydana geldi. Üzerinde beyaz kıyafet ve şapkası olan şüpheli, pastanede yarım saat oturup, sigara içtikten sonra yan taraftaki kuyumcu dükkanına girip, bıçakla tehdit ettiği Hüseyin Topuz'dan (48) altınları istedi.

18 bilezik ile kasadaki 14 bin lirayı alan şüpheli, daha sonra iş yerinden çıkıp yaya olarak kaçtı. Hüseyin Topuz'un ihbarıyla adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Topuz'un ifadesine başvurduktan sonra güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Gasp Büro Amirliği ve Kepez Suç Araştırma ekipleri, eşkalini belirlediği soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.