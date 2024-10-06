61. Altın Portakal Film Festivali coşku ile başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle, Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen ve Türk sinemasının önemli etkinliklerinden biri olan 61. Antalya Altın Portakal Film Festivali, Vali Hulusi Şahin'in de katılım sağladığı tören ile açılış yaptı.

Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törene Vali Hulusi Şahin'in yanı sıra, Antalya Milletvekilleri, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sinema sektörü temsilcileri, sanatçılar ve sinemaseverler katıldı.

TÜRK SİNEMASI BİZİ BİZE ANLATIYOR

Türk sinemasının yakın tarihimizin önemli bir öğesi olduğunu ifade eden Vali Şahin, "Türk sineması bizi bize anlatıyor. Kibar Feyzo, Sussuz Yaz, Yılanların Öcü, Züğürt Ağa gibi filmler müthiş bir analizin ürünleridir. Sinema sektörü sıradan bir sektör gibi algılanamaz. Bu sektör, kültürümüzün temel taşlarından birisi olarak ayakta tutulması gerekiyor. Koronavirüs salgını zamanında, dünyada olduğu gibi bizde de sinema sektörü büyük bir darbe aldı. Tekrar toparlanması için desteğe ihtiyacı var. Bu festivaller bunun için çok önemli. Antalya Altın Portakal Film Festivali, Türkiye'nin amiral gemilerinden birisidir. Milletimizi ve ülkemizi dünyanın her yerinde en iyi şekilde tanıtan tüm sinema sanatçılarımıza teşekkür ederim." dedi.

Vali Şahin, konuşmasının ardından, sinema sanatçısı Erdal Özyağcılar'a onur ödülünü takdim etti. Sinema sanatçıları Işıl Yücesoy, Müjdat Gezen, Selçuk Yöntem ve Şerif Sezer'e Onur Ödülü, Farah Zeynep Abdullah ve Aras Bulut İynemli'ye Başarı Ödülü'nün verildiği festivalde, Ulusal Uzun Metraj Film kategorisinde 12 film, "Altın Portakal" ödülüne layık olmak için yarışacak.