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SAĞLIK Bakanlığı'nın tütün bağımlılığıyla mücadelede 2026 yılı ilk 10 aylık verileri paylaşıldı. Sigara bırakma polikliniklerine toplam 256 bin 216 vatandaş başvuru yaptı. Tedavi sürecinde bağımlılık düzeyleri değerlendirilen başvuranların büyük bir bölümüne bilimsel yöntemlerle ilaç tedavisi uygulanmasına karar verildi. 180 bin 325 kişiye bakanlık tarafından ücretsiz ilaç desteği sağlandı. Süreci kararlılıkla sürdüren ve polikliniklere başvuran vatandaşların yüzde 24'ü, yani 61 bin 491 kişi tütün bağımlılığından tamamen kurtularak sigarayı bıraktı.