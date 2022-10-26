Haberler Yaşam Haberleri 62 Nerenin Plakası? 62 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?
Giriş Tarihi: 26.10.2022 08:45 Son Güncelleme: 26.10.2022 08:45

62 Nerenin Plakası? 62 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?

81 ilimizin tümünün kendine ait bir plaka kodu mevcut. Karayoluna çıkan her aracın bulundurması gereken plakalar, kimi zaman vatandaşlar için merak konusu oluyor. Bu nedenle de plaka kodları her gün araştırılıyor. 81 ilimize ait plaka kodlarından bir tanesi de 62. Peki, 62 hangi şehrin, nerenin plakası? Bu başlık altından 62 kodu ile ilgili bilgiler ve hangi şehre ait olduğu yer almaktadır. İşte, 62 plakasının ait olduğu şehir!

62 Nerenin Plakası? 62 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?

Plakalar, şehirlere göre sıralanarak ayrıldığı için, birçok alanda merak konusu oluyorlar. 81 ilimizin plakaları arasında 62 kodu da yer alıyor. Bu plakanın hangi ilimize ait olduğunu öğrenmek isteyenler, '62 hangi şehrin plakası ve kodu' sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, 62 plaka hangi ilin kodu? Aşağıda, 62 kodu ile ilgili merak edilenler yer almaktadır…

62 NERENİN PLAKASI, HANGİ İLİN KODU?

62 plakası, Tunceli ilimize aittir. Tunceli'ye kayıtlı otomobiller ve tüm araçlar 62 kodu alarak plaka taşırlar.

61 Nerenin Plakası? 61 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?

HANGİ PLAKA KODU NERENİN? İL İL PLAKA KODLARI LİSTESİ

  • 01 nerenin plakası: Adana
  • 02 nerenin plakası: Adıyaman
  • 03 nerenin plakası: Afyonkarahisar
  • 04 nerenin plakası: Ağrı
  • 05 nerenin plakası: Amasya
  • 06 nerenin plakası: Ankara
  • 07 nerenin plakası: Antalya
  • 08 nerenin plakası: Artvin
  • 09 nerenin plakası: Aydın
  • 10 nerenin plakası: Balıkesir
  • 11 nerenin plakası: Bilecik
  • 12 nerenin plakası: Bingöl
  • 13 nerenin plakası: Bitlis
  • 14 nerenin plakası: Bolu
  • 15 nerenin plakası: Burdur
  • 16 nerenin plakası: Bursa
  • 17 nerenin plakası: Çanakkale
  • 18 nerenin plakası: Çankırı
  • 19 nerenin plakası: Çorum
  • 20 nerenin plakası: Denizli
  • 21 nerenin plakası: Diyarbakır
  • 22 nerenin plakası: Edirne
  • 23 nerenin plakası: Elazığ
  • 24 nerenin plakası: Erzincan
  • 25 nerenin plakası: Erzurum
  • 26 nerenin plakası: Eskişehir
  • 27 nerenin plakası: Gaziantep
  • 28 nerenin plakası: Giresun
  • 29 nerenin plakası: Gümüşhane
  • 30 nerenin plakası: Hakkari
  • 31 nerenin plakası: Hatay
  • 32 nerenin plakası: Isparta
  • 33 nerenin plakası: Mersin
  • 34 nerenin plakası: İstanbul
  • 35 nerenin plakası: İzmir
  • 36 nerenin plakası: Kars
  • 37 nerenin plakası: Kastamonu
  • 38 nerenin plakası: Kayseri
  • 39 nerenin plakası: Kırklareli
  • 40 nerenin plakası: Kırşehir
  • 41 nerenin plakası: Kocaeli
  • 42 nerenin plakası: Konya
  • 43 nerenin plakası: Kütahya
  • 44 nerenin plakası: Malatya
  • 45 nerenin plakası: Manisa
  • 46 nerenin plakası: Kahramanmaraş
  • 47 nerenin plakası: Mardin
  • 48 nerenin plakası: Muğla
  • 49 nerenin plakası: Muş
  • 50 nerenin plakası: Nevşehir
  • 51 nerenin plakası: Niğde
  • 52 nerenin plakası: Ordu
  • 53 nerenin plakası: Rize
  • 54 nerenin plakası: Sakarya
  • 55 nerenin plakası: Samsun
  • 56 nerenin plakası: Siirt
  • 57 nerenin plakası: Sinop
  • 58 nerenin plakası: Sivas
  • 59 nerenin plakası: Tekirdağ
  • 60 nerenin plakası: Tokat
  • 61 nerenin plakası: Trabzon
  • 62 nerenin plakası: Tunceli
  • 63 nerenin plakası: Şanlıurfa
  • 64 nerenin plakası: Uşak
  • 65 nerenin plakası: Van
  • 66 nerenin plakası: Yozgat
  • 67 nerenin plakası: Zonguldak
  • 68 nerenin plakası: Aksaray
  • 69 nerenin plakası: Bayburt
  • 70 nerenin plakası: Karaman
  • 71 nerenin plakası: Kırıkkale
  • 72 nerenin plakası: Batman
  • 73 nerenin plakası: Şırnak
  • 74 nerenin plakası: Bartın
  • 75 nerenin plakası: Ardahan
  • 76 nerenin plakası: Iğdır
  • 77 nerenin plakası: Yalova
  • 78 nerenin plakası: Karabük
  • 79 nerenin plakası: Kilis
  • 80 nerenin plakası: Osmaniye
  • 81 nerenin plakası: Düzce
36 Nerenin Plakası? 36 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?

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62 Nerenin Plakası? 62 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?
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