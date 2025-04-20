62 yaşında resimle sanat tutkusunu hayata geçirdi

Ağrı'da yaşayan 62 yaşındaki Zihniye Yalçın, Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan resim kursuyla birlikte, yıllar önce içinde filizlenen sanat sevgisini tuvale döktü. Gençlik yıllarında fırsat bulamadığı resim yapma arzusunu, ilerleyen yaşına rağmen hayata geçiren Yalçın, kursa katıldığı günden bu yana birçok tabloya imza attı. Renklerle ve fırçayla kurduğu bağ sayesinde zamanını daha verimli geçirdiğini belirten Yalçın, resmin yaşamına bambaşka bir anlam ve renk kattığını ifade ediyor. Kurs ortamında hem gençlerle birlikte üretmenin hem de uzun yıllardır içinde taşıdığı tutkuyu gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyor.

"RESİM YAPMAK BENİ ÖZGÜR HİSSETTİRİYOR"

Resim yapmaktan aldığı keyfi dile getiren Zihniye Yalçın, hayallerini tuvale döktüğünü söyleyerek,"Antalya'da yaşıyordum, Ağrı'ya geldim. Şimdi oğlumla beraber yaşıyoruz. Gezerken Ağrı Halk Eğitimi Merkezi'ni gördüm, girdim. 'Beni misafir olarak alırlar mı resim kursuna?' diye sordum. Resim yapmayı çok seviyorum. 40 yaşında bir heves geldi bana, çünkü babam hattattı. 'Acaba bizde de bir yetenek, kabiliyet var mı?' diye merak ediyordum. Hocamızla görüştüm, 'Olabilir, kabul ediyoruz.' dediler. Sonra atölyeye geldim, çok güzel bir ortam. Beni de kabul ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Burada zamanım çok güzel geçiyor. Harika resimler çıkarıyoruz ortaya. Çok güzel bir atmosfer var. Liseli, üniversiteye hazırlanan genç kızlarımız var. Güzel Sanatlar okumak istiyorlar. Onlarla beraber çalışıyorum. Onlar beni motive ediyor. Onlarla beraber gençleşiyorum, çok güzel vakit geçiriyoruz. Resim yaparken kendimi çok özgür hissediyorum. Bir şeyler üretmek, ortaya bir eser çıkarmak çok güzel bir şey. 'Bunu ben yaptım, benim eserim.' demek coşku verici. Renkleri birbirine kaynaştırmak ayrı bir zevk. İnsan hem motive oluyor hem de stresini atıyor. Resim yapmayı çok seviyorum ve beni çok mutlu ediyor."ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARIM BAŞTA BEĞENMEDİ AMA VAZGEÇMEDİM"

Başlangıçta ailesinden pek destek göremediğini dile getiren Yalçın, azmiyle güzel çalışmalara imza attığını belirtti: Yalçın,"Önce çocuklarım yaptığım resimleri görüyorlardı, 'Çok komik olmuş, hiç güzel yapmıyorsun, sen en iyisi bırak bu işi.' diyorlardı bana. Ama ben asla bırakmak istemedim. Azmim devam etti. Severek gidip geliyorum. 'Başaracağım, başarmalıyım.' dedim. Sürekli çalıştım, yazdım, çizdim. Çok emek verdim. Şimdi çok şükür güzel şeyler yaptığımı düşünüyorum. Çocuklarım da diyor ki, 'İyi ki bırakmamışsın anne, çok güzel yapıyorsun.' Beni destekliyorlar, yüreklendiriyorlar. 62 yaşında bunları yapmam bazen onları şaşırtıyor. 'Bu yaşta gidip geliyorsun, bunlarla uğraşıyorsun.' diyorlar. Ama sonra tebrik ediyorlar. Tablolarımı evde asıyorum. Eş dost da beğeniyor. Hatta bazıları bana da yapmamı istiyor. Bazılarını hediye ediyorum. Bir anı olarak kalsın diye. Çocuklarım şimdi resimlerimi çok seviyor. Evlerinde asıyorlar. Hayran hayran bakıyorlar. 'Ne kadar güzel yapmışsın anne.' diyorlar. Evlerinde de, benim evimde de asılı resimlerim var"dedi.

"SERGİ AÇMAYI HEDEFLİYORUM"

Kurs süresince kendisini geliştiren Yalçın, kişisel sergi açmayı hayal ettiğini vurgulayarak,"Sergi açmak çok büyük bir hayalim. Sürekli bunun için çabalıyorum, üretmeye devam ediyorum. Her ressamın hayalidir sergi açmak ve eserlerini tanıtmak. Bu, insan için büyük bir gurur kaynağı olur. İnşallah ileriki zamanlarda ben de sergi açmak, çalışmalarımı göstermek istiyorum."diye konuştu.