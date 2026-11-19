YALNIZ YAŞADI YALNIZ ÖLDÜ

Adrese giren polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, Öztürk'ü yatağında hareketsiz halde buldu. Yapılan ilk kontrollerde yaşlı simitçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Daha önce hiç evlenmeyen ve tek odalı evde yalnız başına yaşayan Öztürk'ün KOAH hastası olduğu öğrenildi.

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