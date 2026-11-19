Olay, çarşamba günü saat 08.15 sıralarında Şişli Ergenekon Mahallesi'nde meydana geldi. Tek başına yaşayan ve yıllardır simit tezgahında satış yaparak geçimini sağlayan Tayfun Öztürk'ün (64) durumundan endişelenen komşuları ihbarda bulundu.
YALNIZ YAŞADI YALNIZ ÖLDÜ
Adrese giren polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, Öztürk'ü yatağında hareketsiz halde buldu. Yapılan ilk kontrollerde yaşlı simitçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Daha önce hiç evlenmeyen ve tek odalı evde yalnız başına yaşayan Öztürk'ün KOAH hastası olduğu öğrenildi.