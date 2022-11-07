Haberler Yaşam Haberleri 6.5 ile 7.2 arasında deprem bekleniyor! Uzmanlardan korkutan uyarı: O fay hattı kırılacak
Giriş Tarihi: 7.11.2022 17:35 Son Güncelleme: 7.11.2022 17:55

6.5 ile 7.2 arasında deprem bekleniyor! Uzmanlardan korkutan uyarı: O fay hattı kırılacak

Türkiye'de yaşanan son depremler, vatandaşları tedirgin ederken Malatya Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Erkan Özgür'den de korkutan bir açıklama geldi. 2023 yılında çok yıkıcı bir depremin geleceğini belirten Özgür, "O fay hattı kırılacak, bugünü yarını yok. Malatya, tarihi boyunca iki kere yerle bir olmuş. O nedenle yetkililerin bu konuya bir an önce el atması gerekiyor. Malatya'da 6.5 ile 7.2 arasında deprem bekleniyor." dedi.

DHA
6.5 ile 7.2 arasında deprem bekleniyor! Uzmanlardan korkutan uyarı: O fay hattı kırılacak

Malatya'nın Pütürge, Doğanyol, Battalgazi, Doğanşehir ve Arguvan ilçelerinde 28 Ekim'den bugüne kadar büyüklükleri 3.0 ile 4.1 arasında değişen depremler meydana geldi; bölgede hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

"BİR DAHA BU ACILAR YAŞANMASIN"

İnşaat Mühendisleri Odası'nda basın toplantısı düzenleyen Malatya Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Erkan Özgür, 24 Ocak 2020'de Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki 6.8'lik depremden dolayı can ve mal kayıplarının olduğunu hatırlatarak, bir daha bu acıların yaşanmaması için olası depremlere karşı yetkilileri uyardıklarını söyledi.

"HIZLI BİR KENTSEL DÖNÜŞÜME İHTİYAÇ VAR"

Malatya'nın olası depreme hazır olmadığı kaydeden Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Özgür, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye genelinde 24 il, 110 ilçe ve 500'e yakın köy ve mahalleden aktif fay hatları geçiyor. Bu fay hatlarının bir an önce planlara işlenmesi gerekiyor. Bu noktada da Malatya'da kentsel dönüşümün hızlanması gerekiyor. Hızlı bir kentsel dönüşüme ihtiyaç var.



"BÜYÜK BİR DEPREM KAPIDA"

Bizler can kaybının az olması için uğraşan bir meslek grubuyuz. Bizim amacımız deprem olmadan neler yapılması gerektiğini ortaya koymaktır. Büyük bir deprem kapıda.

"MALATYA'NIN BİRÇOK YERİ YERLE BİR OLACAK"

Çelikhan- Erkenek hattını sıkıştırıyor. 2020'den bu yana 3 bine yakın deprem olmuş. O fay hattı kırılacak, bugünü yarını yok. Olası bir depremde de Malatya'nın birçok yeri yerle bir olacak gibi görünüyor.

"ÖNÜMÜZDE ÇOK YIKICI BİR DEPREM GELİYOR"

Kışla Caddesi, Akpınar, Fuzuli Caddesi'nde hep bitişik nizamlı yapılar var. Yeni ya da eski bina fark etmiyor. Bir an önce bunlara çözüm bulunup, kentsel dönüşüm yapılması gerekiyor. Önümüzde çok yıkıcı bir deprem geliyor. Malatya, tarihi boyunca iki kere yerle bir olmuş. O nedenle yetkililerin bu konuya bir an önce el atması gerekiyor."

"7.2 ŞİDDETİNDE DEPREM BEKLENİYOR"

Gazetecinin 'Malatya'da tahmini kaç şiddetinde bir deprem bekleniyor?' sorusuna ise Özgür, "Malatya'da 6.5 ile 7.2 arasında bir deprem bekleniyor. Geçen gün hatta Naci Görür hoca da açıklama yapmıştı" yanıtını verdi.

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6.5 ile 7.2 arasında deprem bekleniyor! Uzmanlardan korkutan uyarı: O fay hattı kırılacak
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