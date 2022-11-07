6.5 ile 7.2 arasında deprem bekleniyor! Uzmanlardan korkutan uyarı: O fay hattı kırılacak

"ÖNÜMÜZDE ÇOK YIKICI BİR DEPREM GELİYOR"

Kışla Caddesi, Akpınar, Fuzuli Caddesi'nde hep bitişik nizamlı yapılar var. Yeni ya da eski bina fark etmiyor. Bir an önce bunlara çözüm bulunup, kentsel dönüşüm yapılması gerekiyor. Önümüzde çok yıkıcı bir deprem geliyor. Malatya, tarihi boyunca iki kere yerle bir olmuş. O nedenle yetkililerin bu konuya bir an önce el atması gerekiyor."