6.5 kilogramı aşkın uyuşturucu maddeyle suçüstü yakaladılar

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Çeliktepe Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yapılan iki farklı adrese operasyon düzenledi. A.D. isimli uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. 5 kilo 833 gram Eroin maddesi, 860 gram Afyon Sakızı, iki hassas terazi, 27 bin 570 lira, 400 dolar, bin 240 euro, para sayma makinesi ve bir baskı makinesi ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen A.D. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.