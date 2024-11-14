65 yıldır demire şekil veren usta

Erzurum'un Oltu ilçesinde 10 yaşında başladığı demircilik mesleğini 65 yıldır sürdüren 75 yaşındaki Halis Ayan, dededen toruna geçen bu geleneğin kendisiyle son bulacağını belirtti. Üç kuşaktır devam eden demircilik mesleğini özveriyle sürdüren Halis Usta, nal ve mıh yapımı gibi geleneksel zanaatların yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu dile getiriyor. Dedesiyle başladığı bu yolculukta yılların emeğiyle çalışmaya devam eden Halis Usta, çocuklarının farklı meslekleri seçmesi nedeniyle demirciliğin kendisiyle sona ereceğini üzülerek söylüyor. Halis Usta, mesleğin zorluklarını ama aynı zamanda da alın teriyle büyüttüğü çocuklarını gururla anarken, "Çocuklarım bu işi ağır buldular, devlet memuru oldular. Benden sonra bu tezgâh kapanacak" dedi. Halis Usta, artık eski günlerdeki gibi at, eşek, öküz kullanılmadığını belirterek demircilik mesleğinin zorlaştığını, nal mıhçılığı gibi geleneksel zanaatların ilgi görmediğini ifade etti. Mesleğin giderek yok olmasına üzülen Halis Usta, "Artık kimse bu mesleği öğrenmek istemiyor" ifadelerini kullandı.

"BENDEN SONRA İŞİ YAPACAK KİMSE YOK"

Halis Usta, mesleğinin geleceği konusunda endişelerini de dile getirerek şöyle konuştu: "Benden sonra bu işi yapacak kimse de yok. Nal mıhçılığı gibi geleneksel meslekler yok oluyor. Artık bu işin ustası kalmadı, her geçen gün bu geleneğin kaybolduğunu hissediyorum."