650 yıl sonra yeniden otel olarak hizmete girdi

Anadolu'da İpek Yolu güzergâhında bulunan kervansarayların şehir içi uygulamalarının ön önemli örneklerinden biri olan, Tokat'taki 650 yıllık Deveciler Hanı, Türkiye'nin en önemli tarihi butik otellerinden biri olma iddiasıyla turizme kazandırıldı. Her birine bir ülke adı verilen 27 lüks odasından birinin ismi ise Tokat oldu. Bugün, açılışı yapılacak olan Deveciler Hanı Silk Road Museum Hotel'in mutfağı ise Asya baharatları ile Avrupa yemeklerini buluşturmayı seven, daha önce birçok ülkede ve birçok ünlü otelde şeflik yapan Bolulu Şef İsmail Kalkan'a emanet edildi. Tarihi hanı otel olarak turizme kazandıran Travel Shop Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Kalender, "Deveciler Hanı, 1488 yılında İpek Yolu ve Baharat Yolu'nun kesiştiği tek noktaya inşa edilmiş Anadolu'nun ilk lüks oteli. Tokat'la ilgili bir hayalimiz vardı. Buraya uluslararası bir vizyon koyduk ve Anadolu'nun değil dünyanın en lüks butik otelini yaptık. Bu hayalimizi gerçekleştirmenin onuru ve gururu içerisindeyiz. 2 lüks restoranında Dünya Mutfağı ve Tokat Mutfağı'nı servis edeceğiz. İddia ediyorum, dünyanın en şık butik oteliyiz" dedi.