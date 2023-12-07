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Giriş Tarihi: 8.12.2023

653 öğrenci hafızlık icazeti aldı

MUSTAFA BAYRAK MUSTAFA BAYRAK
653 öğrenci hafızlık icazeti aldı
Rize Müftülüğü'ne bağlı Kuran kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayan 653 öğrenci için icazet töreni düzenlendi. Törene katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İslam, Hazreti Âdem'den itibaren gelmiş olan bütün peygamberlerin getirdiği dinin adıdır. Kuran-ı Kerim de tüm peygamberlere Rabbimizin vermiş olduğu kitapların ya da mesajların özetidir. Hazreti Âdem, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa hangi mesajları toplumlarına vermiş ise işte Allah Resulü Hazreti Muhammed (SAV) Efendimiz o mesajların adeta özünü ve özetini Kuran-ı Kerim ile bütün insanlığa getirmiştir. Kuran-ı Kerim insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarma vasıtasıdır. O yüzden biz Kuran-ı Kerim'i öğreniyoruz, anlamaya çalışıyoruz ve hayatımızı Kuran-ı Kerim'e göre tanzim ediyoruz. Bütün insanlığın Kuran-ı Kerim'i öğrenmeye ihtiyacı var" dedi.

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653 öğrenci hafızlık icazeti aldı
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