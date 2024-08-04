66 milyon liralık saatini satmak istedi gaspçıların hedefi oldu

İstanbul'da yaşayan ve ticaretle uğraşan işadamı Ömer Uğurlu (42) 2001'de 1.2 milyon dolara satın aldığı ve üzerinde 1300 adet pırlanta olan beyaz altın kaplamalı Quinting marka saati, satmak isterken gasp edildi. Maddi sıkıntı nedeniyle saati satmak isteyen Uğurlu, geçtiğimiz yıl ekim ayında Kapalıçarşı'da tanıştığı Mehmet G'den (40) saate alıcı bulmasını istedi. Mehmet G'nin tanıştırdığı Ahmet K. (31) ve Mesut A. işadamına, saatin güncel değerinin 2 milyon dolar (66 milyon Türk lirası) olduğu için satmanın zor olduğunu söyledi.Mehmet G, daha sonra Uğurlu'yu peşin paralı alıcı olduklarını belirttiği Sinan D. (23), İzzettin O. (31) ile bir araya getirdi. Alıcıların halinden şüphelenen Uğurlu, saati alıp yürüyerek oradan ayrıldı ancak Mehmet G. ve Sinan D., Uğurlu'yu takibe başladı. Bu sırada Uğurlu'nun motosikletle önünü kesen 4 gaspçı, ateş açıp saati istedi.İşadamının yere düşmesinden faydalanan Mehmet G. saatin olduğu çantayı alıp gaspçılara verdi. Şikayet üzerine olaya karıştığı tespit edilen 7 şüpheliden 5'i yakalandı. 3 şüpheli tutuklanırken 2 şüpheli adli kontrolle serbest kaldı. Firari 2 şüpheli için arama çalışmalarının sürdüğü ve saatin izine rastlanılamadığı öğrenildi. Uğurlu'nun Mehmet G. aracılığıyla tanıştığı kişilerin olaya karıştığı belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede; şüphelilerin, buluşma yerine gelip keşif yaptıkları ve Uğurlu'yu gasp ettikleri kaydedildi. Şüpheliler hakkında 32 yıl hapis istendi.