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Giriş Tarihi: 6.10.2026 10:56

6'ncı kattan otomobilin üzerine düşen kadın ağır yaralandı

Ankarada otelin 6'ncı katından park halindeki otomobilin üzerine düşen kadın ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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6’ncı kattan otomobilin üzerine düşen kadın ağır yaralandı
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Çankaya ilçesi Strazburg Caddesi'nde bulunan bir otelde meydana gelen olayda Nazlı Gül Gaspak, otelin 6'ncı katından park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Gaspak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

3,5 AYDIR YALNIZ KALDIĞI ÖĞRENİLDİ

Öte yandan, yaralı kadının olayın meydana geldiği otelde yaklaşık 3,5 aydır yalnız kaldığı belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

#ANKARA #ÇANKAYA
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6'ncı kattan otomobilin üzerine düşen kadın ağır yaralandı
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