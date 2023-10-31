7 aylık hamile kadın ölmüştü: Vurulduğundan bile haberim yok!

Çerkezköy'ün Bağlık Mahallesi Kümeevler mevkisinde at arabası ile getirdikleri odunların indirilmesi sırasında, 2 aile arasında tartışma çıktı. İddiaya göre; S.C., Ş.D.'ye tokat attı. Ş.D. de evinden aldığı pompalı tüfekle S.C.'ye ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar ile vurulan S.C. omzundan yaralandı. Diğer saçmalar da gürültüyü duyunca evinin önüne çıkan 1 çocuk annesi, 7 aylık hamile Sedanur Güven'in boynuna isabet etti. Kanlar içinde kalan Güven, çevredekilerce Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; şüpheli de kaçtı. Hamile kadın hastanede hayatını kaybetti ancak karnındaki kız bebek operasyonla alındı. Özel bir hastaneye sevk edilen bebek, kuvöze konuldu. Yaralanan S.C.'nin de durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Sedanur Güven'in cenazesi otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.