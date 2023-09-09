7 aylık Raziye’yi vahşice öldürmüştü: Cezası belli oldu!

Mahkeme heyeti sanığa ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi, haksız tahrik ile iyi hal indirimi uygulamadı. Karar açıklandığı sırada sanığın annesi Hayriye Gezer "Ne müebbet hapsi, benim oğlumu yaktılar" diye tepki gösterince mahkeme başkanı tarafından salondan çıkarıldı. Hayriye Gezer adliye bahçesinde fenalık geçirdi. Raziye Karabuğa'nın babası İsmail Durmaz ise duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "Kızımı geri getirmez ama onu hunharca öldüren katilin hak ettiği cezayı alması içimdeki acıyı bir nebze olsun dindirdi" dedi.