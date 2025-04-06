7 bin araçlık dev gemi limana demir attı

BYD'nin araç taşıma gemisi "BYD CHANGZHOU", 7 bin araçla Kocaeli'nin Derince ilçesindeki Safiport Limanı'na yanaştı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, gemi, teslimat yapmak üzere 25 Şubat'ta Çin'in Ningbo Limanı'ndan yola çıktı. BYD CHANGZHOU, yaklaşık 39 günlük yolculuğun ardından Kocaeli'nin Derince ilçesindeki Safiport Limanı'na ulaştı. Çanakkale Boğazı ve Osmangazi Köprüsü'nden geçişi esnasında görüntülenen 7 bin araç kapasiteli gemi, 199,9 metre uzunluğa, 38 metre genişliğe sahip. Gemiyle 69 bin 250 brüt tonaj ve 21 bin 400 net tonaj kapasitesi sayesinde geniş ölçekli sevkiyatlar verimli şekilde gerçekleştiriliyor. Çift yakıtlı tahrik sistemiyle çalışan gemi, sıvılaştırılmış doğal gaz kullanılarak karbon emisyonlarını azaltıyor. Böylece çevreci teknoloji, şirketin küresel sürdürülebilirlik hedeflerini destekliyor.