7 dakika arayla 2 kardeşi vurup firar etti! 1 ölü, 1 yaralı

Tokat'ın Pazar ilçesi Üzümören Beldesinde saat 22.00 sıralarında yaşanan olayda; İddiaya göre, şüpheli F.G.(23) hayvan otlatma alanı nedeniyle husumet yaşadığı Enes Yazar (38) ve Şaban Yazar'ı (35) 7 dakikalık arayla beldedeki farklı noktalarda av tüfeği ile vurdu. Durumun vatandaşlar tarafından 112'ye bildirilmesi sonrasında her iki noktaya da çok sayıda sağlık ekibi ve jandarma ekibi sevk edildi.

Pazar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Şaban Yazar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, ağabeyi Enes Yazar, Tokat Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri firari şüpheli F.G. için yakalama çalışması başlattı.