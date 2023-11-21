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Giriş Tarihi: 21.11.2023 00:52 Son Güncelleme: 21.11.2023 00:56

7 dakika arayla 2 kardeşi vurup firar etti! 1 ölü, 1 yaralı

Tokat’ın Pazar ilçesine bağlı Üzümören beldesinde geçmişte aralarında mera tartışması yüzünden husumet bulunan  2 kardeşi 7 dakika arayla av tüfeğiyle vuran şüpheli firar etti. Kardeşlerden biri hayatını kaybederken diğeri hastaneye kaldırıldı.

MİHRİBAN KOÇAKER
7 dakika arayla 2 kardeşi vurup firar etti! 1 ölü, 1 yaralı

Tokat'ın Pazar ilçesi Üzümören Beldesinde saat 22.00 sıralarında yaşanan olayda; İddiaya göre, şüpheli F.G.(23) hayvan otlatma alanı nedeniyle husumet yaşadığı Enes Yazar (38) ve Şaban Yazar'ı (35) 7 dakikalık arayla beldedeki farklı noktalarda av tüfeği ile vurdu. Durumun vatandaşlar tarafından 112'ye bildirilmesi sonrasında her iki noktaya da çok sayıda sağlık ekibi ve jandarma ekibi sevk edildi.

Pazar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Şaban Yazar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, ağabeyi Enes Yazar, Tokat Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri firari şüpheli F.G. için yakalama çalışması başlattı.

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7 dakika arayla 2 kardeşi vurup firar etti! 1 ölü, 1 yaralı
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