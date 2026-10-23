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Giriş Tarihi: 23.10.2026 18:49 Son Güncelleme: 23.10.2026 19:04

7 ilde müstehcenlik ve fuhuş operasyonu! Sosyal medya paylaşımları tek tek incelendi: 45 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, internet ve sosyal medya üzerinden müstehcenlik ve fuhuş suçlarını oluşturabilecek paylaşımlara yönelik Ankara merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çalışmalarda 54 şüpheliden 45’i gözaltına alındı.

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Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA Yaşam
7 ilde müstehcenlik ve fuhuş operasyonu! Sosyal medya paylaşımları tek tek incelendi: 45 gözaltı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, internet ortamında ve sosyal medya sitelerinde müstehcenlik ve fuhuş suçlarını oluşturabilecek paylaşımlar tespit edildi. Yapılan incelemelerde, toplumun her kesiminin ve her yaş grubunun ulaşabileceği şekilde internet ve sosyal medya üzerinden, "müstehcenlik" ve "fuhuş" suçlarını oluşturabilecek paylaşımlarda bulunulduğu belirlendi.

KAMU DÜZENİNİ BOZUCU MAHİYETTE PAYLAŞIMLAR YAPILDI

Söz konusu müstehcen içerikli paylaşımların; genel ahlaka aykırı olduğu, aileyi, çocukları ve gençleri hedef aldığı veya gelişimlerini zedeleyici nitelik taşıdığı değerlendirildi. Paylaşımların ayrıca cinsiyetsizleştirmeye teşvik edici ve kamu düzenini bozucu mahiyette olduğu tespit edildi.

7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında 23 Ekim'de Ankara merkezli olmak üzere toplam 7 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyon düzenlenen iller arasında Ankara'nın yanı sıra Diyarbakır, Mardin, Çankırı, İstanbul, Bolu ve Antalya yer aldı. Belirlenen adreslerde arama ve el koyma işlemleri yapıldı.

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54 ŞÜPHELİDEN 45'İ YAKALANDI

Gerçekleştirilen operasyonlarda, toplam 54 şüpheliden 45'i yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'inin yurt dışında, 1'inin ise cezaevinde bulunduğu bildirildi. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
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7 ilde müstehcenlik ve fuhuş operasyonu! Sosyal medya paylaşımları tek tek incelendi: 45 gözaltı
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