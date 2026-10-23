7 ilde müstehcenlik ve fuhuş operasyonu! Sosyal medya paylaşımları tek tek incelendi: 45 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, internet ortamında ve sosyal medya sitelerinde müstehcenlik ve fuhuş suçlarını oluşturabilecek paylaşımlar tespit edildi. Yapılan incelemelerde, toplumun her kesiminin ve her yaş grubunun ulaşabileceği şekilde internet ve sosyal medya üzerinden, "müstehcenlik" ve "fuhuş" suçlarını oluşturabilecek paylaşımlarda bulunulduğu belirlendi.