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Giriş Tarihi: 21.11.2023 08:35 Son Güncelleme: 21.11.2023 08:36

7 ilde Narkogüç operasyonu: 13 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde zehir tacirlerine yönelik düzenlenen "Narkogüç" operasyonu kapsamında 13 şüphelinin yakalandığını ve 2 ton 350 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini bildirdi.

7 ilde Narkogüç operasyonu: 13 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Zehir Tacirlerine Yönelik İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana, Hakkari, Bitlis ve Bingöl olmak üzere 7 İlde Düzenlenen NARKOGÜÇ-36 Operasyonlarında Uyuşturucu İmalatı Yapan ve Satan 13 Şüpheli Şahıs Yakalandı. Bu operasyonlarda 2 ton 350 kg uyuşturucu madde ve 11.000 uyuşturucu hap ele geçirildi.

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7 ilde Narkogüç operasyonu: 13 şüpheli yakalandı
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