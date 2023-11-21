7 ilde Narkogüç operasyonu: 13 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Zehir Tacirlerine Yönelik İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana, Hakkari, Bitlis ve Bingöl olmak üzere 7 İlde Düzenlenen NARKOGÜÇ-36 Operasyonlarında Uyuşturucu İmalatı Yapan ve Satan 13 Şüpheli Şahıs Yakalandı. Bu operasyonlarda 2 ton 350 kg uyuşturucu madde ve 11.000 uyuşturucu hap ele geçirildi.

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