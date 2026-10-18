7 katlı bina çatlaklar sebebiyle tahliye edildi

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Küçükçekmece'de, bir binanın üçüncü katındaki dairenin banyosunda fayansların çatlaması üzerine bina geçici olarak tahliye edildi. İnönü Mahallesi 3. Güneş Sokak'taki 7 katlı binanın üçüncü katında yer alan dairenin banyosunda fayansların çatlaması nedeniyle bina sakinleri durumu ekiplere bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve zabıta ekipleri ile belediyenin Afet İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Binada yapılan kontrollerin ardından tedbir amacıyla geçici tahliye kararı alındı. Bina sakinlerinin yanlarına birkaç eşya almalarına izin verildi. Zabıta ekipleri binanın çevresine güvenlik bariyerleri yerleştirdi.