7 mürettebatı aranan gemi için yerinde söküm süreci başlatıldı

Çalışmalara, 'TCG Akın' isimli gemi de katıldı. 'TCG Akın', geçen hafta limandan ayrılırken, aramalar için 'Nene Hatun' gemisi görevlendirildi. Kayıp olan kaptan Cemal Turan, 3'üncü Kaptan Berke Çamurtaş, Başmühendis Veli Özel, 2'nci Makinist Göksel Özel, Usta Gemici Satılmış Uslu, Gemici Mustafa Nacar ve Yağcı Ömer Hebip'in bulunması için çalışmalar, 23'üncü gününde de sürüyor.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ile Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları, bölgedeki kaya dipleri ile iç ve dış mendirek bölgesinde su altında ve botlarla da su üstündeki aramalarına devam ediyor. Batık geminin yerinde söküm yöntemiyle parçalanıp karaya çıkarılması için Denizcilik Genel Müdürlüğü koordinesinde sigorta şirketiyle birlikte sürecin başlatıldığı öğrenildi. Kayıp mürettebatın bulunması için çalışmalar denizde KEGM ve Sahil Güvenlik, karada ise AFAD tarafından sürdürülüyor. Bu arada arama kurtarma çalışmalarına katılan 'Nene Hatun' gemisinin limanda demirli olduğu görüldü. Bu gemideki görevli dalgıçların ise su altındaki çalışmalarının sürdüğü ifade edildi...