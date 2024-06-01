7 tür uyuşturucuyla yakaladılar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlarda sekiz kişiyi gözaltına aldı.

Operasyonu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Beykoz, Beyoğlu, Esenyurt ve Şişli İlçeleri'nde baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda 256 kilo 62 gram Skunk maddesi, iki kilo 680 gram Esrar maddesi, 220 kilo 300 gram Metamfetamin maddesi, dokuz hassas terazi, baskı makinesi, 93 gram Kokain maddesi, 77 gram halisünojen mantar, 132 adet likit Esrar maddesi, 862 adet uyuşturucu hap, 70 bin 138 adet sentetik hap, üç hap basma makinesi, altı hap kalıbı, iki vakum cihazı, dört alimunyum folyo makara, koliler halinde çok sayıda kalıp, üç bin 135 lira nakit para, bin 10 dolar ve uyuşturucu madde imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.