Haberler Yaşam Haberleri 7 yıl önce boşandı ama yine kurtulamadı! Aydın’da eski eş dehşeti: 2 ölü
Giriş Tarihi: 8.10.2026 11:38

7 yıl önce boşandı ama yine kurtulamadı! Aydın’da eski eş dehşeti: 2 ölü

Aydın’da Kamil Köse (58) 7 yıl önce boşandığı Fadime Akbal'ı (47) sokakta tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Fadime Akbal'ın daha önce Kamil Köse hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı belirtildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
7 yıl önce boşandı ama yine kurtulamadı! Aydın’da eski eş dehşeti: 2 ölü
  • ABONE OL

Olay, sabah saatlerinde, Efeler ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Kamil Köse ve 7 yıl önce boşandığı Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi personeli Fadime Akbal arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kavgaya dönüştü. Köse, üzerindeki tabancayı çıkarıp Akbal'a ateş ederek kaçtı. Akbal, yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Akbal, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adnan Menderes Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Akbal, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OTOMOBİLLE KAÇTI, İNTİHAR ETTİ

Polis otomobiliyle kaçan Kamil Köse'nin yerini tespit etti. Ekipler, Köse'nin, otomobilinde aynı silahla intihar ettiğini belirledi. Köse'nin cansız bedeni morga kaldırıldı. Öte yandan, Fadime Akbal'ın daha önce Kamil Köse hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı belirtildi.

#AYDIN
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
7 yıl önce boşandı ama yine kurtulamadı! Aydın’da eski eş dehşeti: 2 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA