7 yıl önce boşandı ama yine kurtulamadı! Aydın’da eski eş dehşeti: 2 ölü

Olay, sabah saatlerinde, Efeler ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Kamil Köse ve 7 yıl önce boşandığı Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi personeli Fadime Akbal arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kavgaya dönüştü. Köse, üzerindeki tabancayı çıkarıp Akbal'a ateş ederek kaçtı. Akbal, yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Akbal, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adnan Menderes Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Akbal, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OTOMOBİLLE KAÇTI, İNTİHAR ETTİ

Polis otomobiliyle kaçan Kamil Köse'nin yerini tespit etti. Ekipler, Köse'nin, otomobilinde aynı silahla intihar ettiğini belirledi. Köse'nin cansız bedeni morga kaldırıldı. Öte yandan, Fadime Akbal'ın daha önce Kamil Köse hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı belirtildi.