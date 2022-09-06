7 yılda sadece 60 kez işe gitmişti! Bankamatik Candan için flaş karar

İçişleri Bakanlığı'nın Tezcan Karakuş Candan hakkında devlet memurluğundan ihraç karar aldığı öğrenildi. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği'nin hazırladığı rapora göre, 6 Mayıs 2014-04 Ekim 2021 arasındaki son 7 yıl 5 ay içinde sadece 60 kez işe gittiği ortaya çıkan Candan'ın, göreve başladığı 11 Ağustos 1993'ten bugüne kadar bin 567 gün izin ve rapor izni kullandığı, bu sürelerinin toplamının yaklaşık 4,5 yıla karşılık geldiğine dikkat çekilmişti.

Tezcan Karakuş Candan devleti soydu ‘Özel hayat’ dedi