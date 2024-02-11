Haberler Yaşam Haberleri 7. yüzyılda Tonyukuk, Kültigin ve Bilge Kağan adına dikilmiş Orhun kitabelerinde geçen Tabgaç kelimesi günümüz Türkçesine nasıl çevrilir?
Giriş Tarihi: 11.2.2024 22:55 Son Güncelleme: 11.2.2024 22:56

7. yüzyılda Tonyukuk, Kültigin ve Bilge Kağan adına dikilmiş Orhun kitabelerinde geçen Tabgaç kelimesi günümüz Türkçesine nasıl çevrilir?

Kim Milyoner Olmak İster? yarışması 11 Şubat 2024 Pazar günü ATV ekranlarında yer alıyor. Son bölümde Kenan İmirzalıoğlu’nun yarışmacıya sorduğu 7. yüzyılda Tonyukuk, Kültigin ve Bilge Kağan adına dikilmiş Orhun kitabelerinde geçen Tabgaç kelimesi günümüz Türkçesine nasıl çevrilir? sorusunun cevabı öğrenilmek istenerek yoğun olarak araştırılıyor. İşte az önce sorulan Milyoner sorusu ve cevabı.

7. yüzyılda Tonyukuk, Kültigin ve Bilge Kağan adına dikilmiş Orhun kitabelerinde geçen Tabgaç kelimesi günümüz Türkçesine nasıl çevrilir?

ATV ekranlarında her hafta Pazar günleri Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında 11 Şubat günü yarışmacıya yöneltilen 7. yüzyılda Tonyukuk, Kültigin ve Bilge Kağan adına dikilmiş Orhun kitabelerinde geçen Tabgaç kelimesi günümüz Türkçesine nasıl çevrilir? sorusunun yanıtı izleyenler tarafından merak edilerek araştırılıyor.

11 ŞUBAT MİLYONER SORU VE CEVAPLARI

İşte Milyoner'de az önce sorulan soru ve cevabı;



SORU: 7. yüzyılda Tonyukuk, Kültigin ve Bilge Kağan adına dikilmiş Orhun kitabelerinde geçen Tabgaç kelimesi günümüz Türkçesine nasıl çevrilir?



SEÇENEKLER

A- Hindistan
B- İran
C- Tibet
D- Çin (CEVAP)


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7. yüzyılda Tonyukuk, Kültigin ve Bilge Kağan adına dikilmiş Orhun kitabelerinde geçen Tabgaç kelimesi günümüz Türkçesine nasıl çevrilir?
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