ATV ekranlarında her hafta Pazar günleri Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında 11 Şubat günü yarışmacıya yöneltilen 7. yüzyılda Tonyukuk, Kültigin ve Bilge Kağan adına dikilmiş Orhun kitabelerinde geçen Tabgaç kelimesi günümüz Türkçesine nasıl çevrilir? sorusunun yanıtı izleyenler tarafından merak edilerek araştırılıyor.

11 ŞUBAT MİLYONER SORU VE CEVAPLARI

İşte Milyoner'de az önce sorulan soru ve cevabı;