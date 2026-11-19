İsrail'in ablukası altında soykırımı yaşayan Gazze halkının yaşadığı insanlık dramının kışın gelmesiyle birlikte daha da ağırlaştığını belirtilen Filistin'e Destek Platformu Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, platform çatısı altında bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte Üsküdar'da yaptığı açıklamada, Bir tarafta İsrail'in ablukası bir tarafta ise kış şartlarının ağırlığı altında büyük bir insani kriz yaşayan Gazze halkı için başlattıkları, "Ayrı kışları ancak ortak vicdan ısıtır" kampanyasını duyurarak herkese kampanyaya destek olmaya çağırdı. Filistin'e Destek Platformu Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Filistin'e Destek Platformu olarak ve sivil toplum kuruluşlarımızla Gazze'de yaşanan insani krizin kış şartlarıyla birlikte daha da ağırlaşan boyutuna dikkat çekmek bu tablo karşısında ortak bir dayanışma çağrısı yapmak üzere hep birlikte buradayız.

Gazze'de uzun süredir devam eden saldırılar yıkım ve zorunlu yerinden edilmeler nedeniyle milyonlarca insan evlerinden, mahallelerinden, hayatlarından ve hayatını yaşam şartlarından maalesef mahrum bırakılmıştır. Şimdi bu insanların karşı karşıya olduğu zorlukları bir de kışın ağır şartları maalesef eklenmiştir. Birleşmiş Milletlerin paylaştığı verilere göre 7 Kasım'da yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle 70 bin çadır su altında kaldı. Yaklaşık 226 bin kişi yağışlardan doğrudan etkilendi ama 2 milyona yakın Gazzeli hem kış şartlarından hem de İsrail'in oluşturduğu bu insani felaketten etkilenmiş durumdadır" dedi.

"GAZZE HALKININ YÜZDE 85'İ TEMİZ SUYA ULAŞAMIYOR"

Gazze halkının temiz suya erişiminin oldukça kısıtlı olduğuna dikkat çeken Kabaktepe, "Yaşanan sel felaketi barınma koşullarının yanı sıra temiz suya erişimi halk sağlığını da aynı zamanda tehdit etmektedir. Hanelerin yüzde 85'i temiz su temininde sorun yaşarken kanalizasyona karışan su aynı zamanda ciddi sağlık sorunlarına da yol açmaktadır. İnsani krizin etkileri sağlık eğitim alanlarında da maalesef derinleşmektedir. Temel ilaçların yüzde 42'si sıfır stok noktasına neredeyse düşmüş durumdadır. Sel baskınlarından 109 eğitim alanı etkilenirken bu alanlarda eğitim gören 50 binin üzerinde Gazzeli kardeşimiz etkilendi." diye konuştu.

"BİR BATTANİYENİN TEMİNİ BÜYÜK BİR İŞTİR"

Gazze halkının içinde bulunduğu kötü şartlara karşı herkesi desteğe çağıran Osman Nuri Kabaktepe, "Barınma ve ısınma malzemeleri başta olmak üzere bütün temel ihtiyaçlar Gazze'ye hızlı güvenliği kesintisiz ve engelsiz bir şekilde ulaştırılmalıdır. Uluslararası kurum ve kuruluşları insani yardım mekanizmalarını ve ilgili tüm tarafları sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz. Bir çocuğun soğuktan korunması bir ailenin güvenli bir yerde barınması hiçbir siyasi pazarının konusu yapılamaz. Herkesin yapabileceği bir katkı muhakkak vardır. Bir battaniye, bir çadır, bir gıda, bir su, bir ısınma ihtiyacının giderilmesi, bir ihtiyaç olan gıda maddelerinin yanında tıbbi malzemelerinin giderilmesi her birimizin yapacağı büyük işlerden bir tanesi olarak aklımızdan çıkmaması gerekir. Yani bir çadırın komple temini de çok büyük bir iştir. Bir battaniyenin temin edilmesi de çok büyük bir iştir. Bir kolu gıdanın da temin edilmesi çok büyük bir iştir. Dolayısıyla bu yardım çalışmalarına hep beraber bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gönüllü destek vermeye devam edeceğiz.

Milletimizi hem bugüne kadar yaptıkları için teşekkür ederken bundan sonra da yaptıklarımızı daha da fazla arttırarak devam ettirme noktasındaki iradesini buradan zikretmek istiyoruz. Her katkı hayata tutunmaya çalışan Filistinli kardeşlerimiz için bir umuttur. Kudüs için bir umuttur. Batı şeriatı için bir umuttur. Filistin'in özgürlüğü için bir umuttur. Değerli basın mensupları, kıymetli sivil toplum kuruluşu temsilcilerimiz kampanyamızın adı aynı gökyüzü ayrı kış olarak belirlendi. Çünkü aynı gökyüzünün altında birbirinden çok farklı şartlarda yaşıyoruz. Bir yerde yağmur başladığında insanlar evlerine sığınıyor. Gazze'de ise yağmur başladığında Filistinli kardeşlerimizin sığındığı çadırlar sular altında kalıyor. Bir yerde kış sıcak evlerde karşılanırken gazete çocuklar soğuktan korunabilecekleri bir barınak bulamıyor. Bu zorlu koşulları ortadan kaldırmak en azından insanların en temeli ihtiyaçlara erişimini sağlamak hepimizin ortak insani sorumluluğudur. Aynı kışları ancak ortak vicdan ısıtır diyerek Gazze konusunda Filistin konusunda tüm sivil toplum kuruluşlarımızın çabalarını hep beraber bundan sonra da desteklemeye hem nitelik olarak hem nicelik olarak da arttırmaya devam edeceğiz. Tüm sivil toplum kuruluşlarımızın kampanyalarına herkesi imkanı ölçüsünde gayretlerini arttırmaya davet ediyoruz." Dedi.