70 dakikalık kalp masajı hayatta tuttu

ABD'nın San Diego kentinde 67 yaşındaki David Mills, evinde kalp krizi geçirdikten sonra yüzde 1'den daha düşük bir ihtimali gerçekleştirip hayatta kaldı. Hastaneye kaldırılan Mills'in atardamarının tıkalı olduğu anlaşıldı ve kalbine stent takıldı. Fakat 70 dakika boyunca nabzı atmadığından, doktorlar tam iyileşme göstermekte zorlanacağından endişe ediyordu. Dr. Andrew Fischer, "Hastane içinde ve dışında toplam 70 dakika kalp masajı yapıldı, oysa ortalama kalp masajı süresi 25 ila 30 dakika" dedi. Doktorları şoka uğratan Mills, geleceğe umutla baktığını söyledi.