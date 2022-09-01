700 sel ihbarı

Mudanya ilçesinde etkili olan ve ilk belirlemelere göre can kaybının yaşanmadığı sel olayında Halitpaşa Mahallesi'nde sel suları sebebiyle kara ile deniz adeta birleşti. Çok sayıda araç sel sularında sürüklenerek hasar gördü, Yüzlerce ev ve iş yerini ise sular bastı. Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı BUSKİ, İtfaiye ve AFAD ekipleri ihbarlar üzerine bölgeye akın etti. Mahsur kalanlar bulundukları bölgelerden tek tek kurtarıldı. Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sel felaketi haberiyle birlikte bölgeye gitti. Çalışmaları koordine eden Vali Canbolat ve Başkan Aktaş, selin yaralarının sarılması yönünde başlatılan çalışmaları da yerinde inceledi. Vali Canbolat, yoğun ve etkili yağış sonrası iş yerlerinde, evlerde hasarlar ve su baskınları oluştuğunu söyledi.Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, can kaybı olmadığı için mutlu olduklarını belirterek, anormal ve uzun süreli bir yağış gerçekleştiğini söyledi. Yağış sonrası 451'i kent merkezinden, 300 civarı da Mudanya başta olmak üzere 13 ilçeden 700'ü aşkın ihbar aldıklarını ifade eden Aktaş, "Park Bahçeler, İtfaiye, Buski. AFAD, DSİ olarak araç ve personeli bu bölgelere yığıyoruz. Mudanya'da hayatı normale döndürmek için uğraş veriyoruz. Sabaha kadar ekipler çalışacak burada. Allah'ın izniyle hayatı normale döndürmeye çalışacağız. Kronik olan birkaç sorun var özellikle yukarıdaki dereyle alakalı. Onun da en kısa zamanda bertarafıyla ilgili çalışma yapacağız. Gerçekten son otuz yılın belki de en büyük yağışı" diye konuştu.