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Giriş Tarihi: 11.11.2023

700 yıllık kuyulu mescit açıldı

Osmanlı’nın ilk eseri olan Bilecik’teki Ertuğrul Gazi Mescidi, restorasyon sonrası yeniden ibadete açıldı. Tesadüf eseri bulunan kuyusu nedeniyle “Kuyulu Mescit” olarak anılmaya başlanan tarihi yapı, görselliğiyle ziyaretçileri kendisine hayran bırakıyor

Ali OKTAY Ali OKTAY
700 yıllık kuyulu mescit açıldı
Bilecik'te Ertuğrul Gazi tarafından 13. yüzyılda inşa ettirilen Ertuğrul Gazi Mescidi (Kuyulu Mescit), Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce yapılan restorasyonun ardından dün cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı. Söğüt'te bulunan Kuyulu Mescit'teki yenileme çalışmaları bir yıllık restorasyonun ardından bitti. Mescit birçok tarihi kaynakta Osmanlıların ilk eseri olarak geçiyor.

TARİHİ TUĞLALAR GÜN YÜZÜNDE
Mescidin açılışına Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız, İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Belediye Başkanı İsmet Sever ve partilerin ilçe başkanlarıyla vatandaş katıldı. 700 yıllık tuğlaların gün yüzüne çıktığı mescidin açılışında Kuran-ı Kerim okundu. Cuma namazı sonrası İlçe Müftüsü Ali Yurtlu tarafından kapının önünde dua edildi.



KUYU 13 YIL ÖNCE BULUNDU
Ertuğrul Gazi Mescidi, 1402 yılından 1902 yılına kadar eski yapısına uygun olmayan bir şekilde birkaç kez onarıldı. Sultan 2. Abdülhamid döneminde ise aslına uygun bir şekilde restore edildi. Ancak mescidin girişinde asırlardır kayıp olan kuyu, 13 yıl öncesine kadar bulunamadı. Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 2011 yılında restorasyon çalışmaları sırasında kuyuyu tesadüfen buldu. Yunan işgalinde büyük tahribata uğrayan mescitteki kuyunun bulunmasıyla birlikte turistlerin mescide olan ilgisi de arttı.

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