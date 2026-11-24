Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Van, Yalova, Yozgat ve Zonguldak'ta mali suç örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlendi. 301'i hakkında gözaltı kararı bulunan, 154'ünün ise işlemleri ikmalen yürütülen toplam 455 şüpheliye yönelik eşzamanlı operasyon düzenlendi.

SUÇ UNSURLARI TESPİT EDİLDİ

Gerçekleştirilen operasyonlarda hedef alınan şüphelilerin; tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik dolandırıcılık, rüşvet ve zimmet, Vergi Usul Kanununa muhalefet, resmi belgede ve parada sahtecilik, kişilerin hayat ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma, 6114 ve 1219 sayılı kanunlara muhalefet ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarını işledikleri tespit edildi.

SİLAHLAR, ALTINLAR VE MİLYONLARCA LİRA ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda; 16 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız av tüfeği, 2 şarjör ile çok sayıda tabanca fişeği ve av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Aramalarda ayrıca; 1 milyon 590 bin 300 lira, 12 bin 50 ABD doları, 7 bin 35 euro, 20 çeyrek altın, 9 yarım altın, 7 tam altın, 1 ata altını, 5 gram altın, 5 bilezik, 25 vadeli altın satış sözleşmesi, çok sayıda senet ile 2 milyon 850 bin lira değerinde çek ele geçirildi.

"OPERASYONLARIMIZA KARARLILIKLA DEVAM EDİYORUZ.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Milletimizin huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemizi sürdürüyor; organize suç örgütleri, çeteler ve mali suç yapılanmalarına yönelik operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.