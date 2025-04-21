71 yaşında Kuran-ı Kerim’i yazmaya başladı, 76’da bitirdi

Evlatlarına kalıcı bir miras bırakma hayaliyle 71 yaşında Arapça yazmayı öğrenen ve Kuran-ı Kerim'i baştan sona hat sanatıyla kaleme alan 84 yaşındaki Hilmi Şehitoğlu, nesilleri aydınlatacak bir iz bırakmanın huzurunu yaşıyor. Şehitoğlu, emekli olduktan sonra Osmanlıca kursuyla hayatına yeni bir yön verdi. 71 yaşında başladığı kursta bir yandan da hat sanatına ilgi duyan Şehitoğlu, Kuran-ı Kerim yazmak için kolları sıvadı. "Evlatlarıma bıraktığım en kutsal miras" diye nitelendirdiği Kuran-ı Kerim'i 5 yılda gece gündüz demeden büyük bir emek ve gayretle tamamlayan Şehitoğlu, bu çalışmasını hem bir ibadet hem de gelecek nesillere ışık tutacak bir armağan olarak gördü.Kuran-ı Kerim'i basit surelerden yaşmaya başladığını söyleyen Şehitoğlu, "Hiç unutamıyorum. 240. sayfaya gelmiştim. Aradan 4 sene geçmiş. Bitiremem deyip bıraktım. Ama sonra yine devam ettim. Bitirdikten sonra bir baktım sayfanın en başıyla en sonu birbirinden farklı. Hadi oturdum 150 sayfayı yeniden yazdım. Hiçbir hatası yok ama yazı şekli farklıydı. İlk başta bir sayfayı 3-4 ya da 5 günde bitiriyordum. Son zamanlarda ise bir, bir buçuk saatte bitirmeye başlamıştım. Kuran'ı yazmak sonsuz bir huzur verdi bana" dedi.