71 yaşındaki koca 61 yaşındaki eşini silahla vurdu

Edinilen bilgiye göre olay, Tutak ilçesine bağlı Dorukdibi köyünde meydana geldi. C.K. (71) ile eşi F.K. (61) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.K., evde bulunan silahıyla eşine ateş etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, F.K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli C.K., olayda kullandığı silahla birlikte jandarma ekiplerine teslim oldu. F.K.'nin cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Tutak Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.