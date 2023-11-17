72 kişiye mezar olan Grand İsias Hotel sahipleri için istenen ceza belli oldu

6 Şubat'ta Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremlerin ardından Adıyaman'da faaliyet gösteren Grand Isias Hotel ilk depremde yıkılarak tamamen çöktü. Deprem gecesi otelde konaklama listesine göre 86 kişi vardı. Listedeki 38 kişinin sportif faaliyet amacıyla kafile halinde Türkiye'ye gelen ögrenci, öğretmen, antrenör ve ögrenci velilerinden olusan KKTC vatandaşları olduğu belirlenirken, otelde bulunan diğer 47 kişinin ise Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB) organizasyonunda çeşitli tur şirketleri bünyesinde eğitim gezisi amacıyla otelde konakladığı tespit edildi. Grand Isias Hotel'in yıkılmasıyla nedeniyle 71 otel müşterisi ile otel personeli olmak üzere toplam 72 kişi yıkıma bağlı olarak hayatını kaybederken, 8 otel müşterisi de yaralandı. Adıyaman Belediyesinden otele ait proje ve evraklar elde edilirken, deprem anında elektriklerin kesilmesi nedeniyle kent kameralarından ve diğer güvenlik kamerası kayıtlarından yıkım anına dair görüntüye ulaşılamadı.

KKTC BAŞBAKANI MÜŞTEKİ OLARAK YER ALDI

Yıkımdan sorumlu olan kişilerin belirlenmesi için Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Deprem Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianame Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin tarafından onaylanıp mahkemeye sunuldu. 72 kişinin hayatının kaybettiği otelle ilgili soruşturma dosyasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına Başbakan Ünal Üstel ile 127 kişi müşteki olarak yer aldı. İddianamede 5'i tutuklu 11 şüpheli yer aldı.

İKİ FARKLI ÜNİVERSİTE TARAFINDAN BİLİRKİŞİ RAPORU HAZIRLANDI

Soruşturma kapsamında Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 12 Şubat'ta ilki olmak üzere 7 Mart'a kadar olay yerinde 4 ayrı keşif yapıldı. Keşiflerde otelin enkazından gerekli tespitlerin yapılarak numune alındı. Mimar, İnşaat Mühendisi, Jeoloji Mühendisi, Kadastro, Fotografçı ve Bilirkişilerden oluşan farklı heyetler bina enkazından yeteri kadar karot numunesi, beton, demir çubuk numunesi aldı. Alınan beton numuneler basınç, demirler ise akma, kopma ve uzama özelliklerinin belirlenmesi amacıyla eksenel çekme deneylerine tabi tutularak teknik incelemeler yapılmak üzere laboratuvarda incelendi. İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Metalürji Fakültesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümündeki 7 akademisyen tarafından hazırlanan bilirkişi raporlarına da iddianame yer verildi.

"DEPREM YÖNETMELİĞİNE UYULMADAN YAPILMIŞ"

Bilirkişi raporları, yapılan inceleme ve toplanan deliller sonrasında Grand İsias Hotel'in yapımı ve bitiş aşamalarında 1975 - 1997 Afet Bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmelik ve İmar Kanunu esaslarına yeterince uyulmadığı tespit edildi. Bilirkişi raporu ile rölöve ve projedeki taşıyıcı sistem eleman sayısı ve boyut uyumsuzluğu donatı detayı yetersizliği, malzeme kalitesi yetersizliği, yetersiz donatı detaylandırması şeklinde binanın yıkılmasında etkili olan eksiklikleri belirtildiği bu konuda sorumluluğun yapıyı inşa ettiren Ahmet Bozkurt diğer yapı sahipleri Mehmet Fatih Bozkurt, Efe Bozkurt, Ulviye Bozkurt, Şule Özbek, Bilge Açık, Seda Sezer, yapının inşa edildiği 1993 yılında yapım aşımında yer alan Hasan Aslan ile otel tadilatı gördüğü 2001 yılında proje aşamasında yer alan Erdem Yıldız, Mehmet Göncüoğlu, Halil Bağcı olduğu kaydedildi.

"2016'DA RUHSATSIZ KAT EKLENDİ"

Otelin 05 Ocak 1993 yılında "Konut" olarak ruhsatı alınmışken, 08 Kasım 2001 tarihinde "Otel" olarak yapı ruhsatı alındığı, 1972 Türkiye Deprem Haritasına göre 4. Derece deprem bölgesi iken 1996 Türkiye Deprem Haritasında 2. Derece deprem bölgesi olarak belirtilen alan içerisinde kaldığı, dosyada bulunan bilgi ve belgelerden yapıya 2016 yılında ruhsatsız bir katı eklendiği ve toplam kat sayısının dokuzdan ona çıktığının görüldüğü, eklenen bu katin 410 metrekare olduğu, ve 2018 yılında ise İmar Kanunundan faydalanılarak yapı kayıt belgesi hazırlandığı belirtildi. Yine bilirkişi raporunda otelin deprem öncesi çekilen fotoğrafları tetkik edildiğinde yapıya farklı tarihlerde tadilatlar yapıldığına dair gözlemler de kaydedildi.

"BELEDİYE GÖREVLİLERİNE SORUŞTURMA AÇILDI"

Bilirkişi raporunda, perdelerin kesit ve donatı alanı açısından yeterli olmadığı, kolonlarının bazılarının kolon-kiriş birleşme kesme güvenliği açısından yeterli olmadığı da belirtildi. İddianamede, Zemin raporu, statik proje ve statik hesap raporu bulunmadan, yapı için imzasız ve eksik projelere dayanarak yapı ruhsatları düzenleyen ve yapının ruhsat ve eklerine fen ve sağlık kurallarına uygun olarak tamamlanıp tamamlanmadığını, TSE standartlarına uygun malzeme kullanıp kullanılmadığı hususlarınıda proje kontrolleri sağlamayan Belediye görevlileri hakkında ise farklı bir soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

"22,5 YIL HAPİS CEZALARI İSTENDİ"

Yapı sahipleri Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt, Efe Bozkurt, Ulviye Bozkurt, Bilge Açık, Şule Özbek, Seda Zeden, Fenni Mesuller Hasan Aslan, Erdem Yıldız ile Statik Proje Müellifleri Halil Bağcı, Mehmet Göncüoğlu'nun "Bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezasıyla ayrı ayrı cezalandırılması istendi. Ayrıca mahkemeden ceza verilirken alt sınırdan uzaklaşılması istenildi. Bunun yanında Hasan Aslan, Halil Bağcı, Erdem Yıldız ve Mehmet Göncüoğlu'nun mesleğin gerektirdiği dikkat ve yükümlülüklerine aykırılıkları nedeniyle meslek icralarının yasaklanması istendi.