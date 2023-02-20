KKTC’li voleybol takımı afette hayatını kaybetmişti! Son görüntüleri ortaya çıktı | Video
Asrın en büyük deprem felaketinde yerle bir olan Adıyaman İsias Otelinde hayatını kaybeden KKTC’li kolej öğrencisi voleybolcuların son görüntüleri çıktı. Görüntülerde, Kıbrıs’ta oynadıkları maçı kazanarak Türkiye’deki Şampiyonluk müsabakalarına katılma hakkı kazan sporcuların sevinç gösterileri yer alıyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:00
Enkazda bulunan para dolu banka kasası yetkililere teslim edildi | Video 20.02.2023 | 10:47
01:41
00:28
05:25
02:11
Hatay'ın Samandağ ilçesinde kilometrelerce yol ikiye bölündü | Video 20.02.2023 | 09:45
03:31
Osmaniye’de konteyner evler kurulmaya başlandı | Video 20.02.2023 | 09:29
07:22
Hatay'da yarıkların oluştuğu 3 kilometrelik yol çöktü | Video 20.02.2023 | 08:29
04:02
04:57
04:36
AFAD, kar nedeniyle mahsur kalan hastaları böyle kurtardı | Video 19.02.2023 | 15:26
01:01
Malatya’da depreme ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 19.02.2023 | 15:26
00:55
Deprem anında dikkat çeken mavi ışıklar kamerada | Video 19.02.2023 | 16:45
02:53
Hatay Samandağ Stadyumuna kurulan çadırkent böyle görüntülendi | Video 19.02.2023 | 15:26
03:17
03:54
02:14
Deprem mezarlıkları da vurdu, onlarca mezar tahrip oldu | Video 19.02.2023 | 15:26
02:44
Depremde yerle bir olan Samandağ'ın son durumu böyle görüntülendi | Video 19.02.2023 | 12:42
09:29
01:56
Nurdağı'nda ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor | Video 19.02.2023 | 12:42