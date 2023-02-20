KKTC’li voleybol takımı afette hayatını kaybetmişti! Son görüntüleri ortaya çıktı | Video

Asrın en büyük deprem felaketinde yerle bir olan Adıyaman İsias Otelinde hayatını kaybeden KKTC’li kolej öğrencisi voleybolcuların son görüntüleri çıktı. Görüntülerde, Kıbrıs’ta oynadıkları maçı kazanarak Türkiye’deki Şampiyonluk müsabakalarına katılma hakkı kazan sporcuların sevinç gösterileri yer alıyor.