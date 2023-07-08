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Giriş Tarihi: 8.7.2023 10:27 Son Güncelleme: 8.7.2023 10:43

728 kaçak göçmen gözaltına alındı

İstanbul’da yapılan denetimlerde 728 düzensiz kaçak göçmen gözaltına alındı.

Emir SOMER Emir SOMER
728 kaçak göçmen gözaltına alındı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Polisleri, İstanbul genelinde düzensiz kaçak göçmenlere yönelik denetim yaptı.

İstanbul Boğazı'nda denetlenen 28 teknede yabancı uyruklu 2008 kişi kontrolden geçirildi.

Denetim ve kontrollere ilçe emniyet müdürlükleri de katıldı. Toplam 728 düzensiz kaçak göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınan düzensiz kaçak göçmenler yasal işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

728 kaçak göçmen gözaltına alındı | Video

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728 kaçak göçmen gözaltına alındı
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