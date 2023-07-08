728 kaçak göçmen gözaltına alındı | Video
İstanbul’da yapılan denetimlerde 728 düzensiz kaçak göçmen gözaltına alındı.
İstanbul Emniyeti'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Polisleri, İstanbul genelinde düzensiz kaçak göçmenlere yönelik denetim yaptı.
İstanbul Boğazı'nda denetlenen 28 teknede yabancı uyruklu 2008 kişi kontrolden geçirildi.
Denetim ve kontrollere ilçe emniyet müdürlükleri de katıldı. Toplam 728 düzensiz kaçak göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı.
Gözaltına alınan düzensiz kaçak göçmenler yasal işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:20
728 kaçak göçmen gözaltına alındı | Video 08.07.2023 | 10:37
04:11
05:04
00:28
Kavga cinayetle bitti, kaçan şüpheli yakalanıp tutuklandı | Video 08.07.2023 | 10:03
06:29
Avcılar'da yangında mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı | Video 08.07.2023 | 09:44
01:01
Otomobillerin kavşakta çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı | Video 08.07.2023 | 09:48
00:40
Sipariş yetiştirmeye çalışan motokuryeler çarpıştı: 2 yaralı | Video 08.07.2023 | 09:48
02:51
Ankara’da kazaya karışan iki araç alev topuna döndü: 6 yaralı | Video 08.07.2023 | 09:02
02:27
Kartal’da ağaca çarpan araç ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı | Video 08.07.2023 | 09:02
02:07
Kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpıp tarlaya yuvarlandı | Video 08.07.2023 | 00:37
01:20
00:18
Tarlada 90 metrelik kuyuya düşen çocuğu AFAD kurtardı | Video 07.07.2023 | 16:33
01:58
Alanya’da sokak ortasında büyük kavga: 1’i ağır 7 yaralı | Video 07.07.2023 | 16:22
02:22
Kadınların cadde ortasındaki kavgasını polis sonlandırdı | Video 07.07.2023 | 16:20
00:14
Şile otobanında makas atan sürücü motorcuyu sürükledi | Video 07.07.2023 | 16:20
00:34
Yasa dışı silah operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı | Video 07.07.2023 | 15:49
00:34
3'üncü kattan zemine düşen asansörde 5 yaralı | Video 07.07.2023 | 15:28
00:13
Ankara'da korkutan deprem! AFAD açıkladı | Video 07.07.2023 | 15:31
00:56
06:58
Palu ailesinin Sakarya’da görülen davasında mütalaa açıklandı | Video 07.07.2023 | 15:01