73 ilde silah kaçakçılarına yönelik operasyon! 1264 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı tarafından son 4 gün içerisinde İstanbul, Şanlıurfa, Adana, İzmir, Ankara ve Konya olmak üzere 73 ilde ruhsatsız silah taşıyan kişilere ve silah kaçakçılarına yönelik evlerde, iş yerlerinde ve yol aramalarında yapılan Mercek-7 operasyonlarında; 787 ruhsatsız tabanca, 38 uzun namlulu tüfek, 51 kurusıkı tabanca, 162 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 1038 silah ele geçirilirken bin 264 şüpheli gözaltına alındı.







İlk 5 şehirde yakalanan ruhsatsız silahlar ile gözaltına alınan şüpheliler ise şöyle; "İstanbul'da 146 tabanca 5 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 187 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa'da 62 tabanca, 19 uzun namlulu tüfek ele geçirildi.





88 şüpheli gözaltına alındı. Adana'da 53 tabanca ele geçirildi. 59 şüpheli gözaltına alındı. İzmir'de 51 tabanca ele geçirilirken 83 kişi gözaltına alındı. Ankara'da 36 tabanca ele geçirildi. 51 şüpheli gözaltına alındı."





"SİLAH KAÇAKÇILARIYLA MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEK"



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz.





Onları adalete teslim etmeye kararlıyız. Ruhsatsız silah temin edenlerle ve silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz kararlılıkla sürecek" şeklinde açıklamada bulundu.