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2 TON UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

2 bin 431 ekip, 3 bin 889 personel, 10 hava aracı ve 35 narkotik dedektör köpeği katıldığı operasyonlar sonucunda 2 ton 761 kilogram 598 gram uyuşturucu madde ile 1 milyon 918 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan bin 870 şüpheliden bin 17'si tutuklandı, 291'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin adli işlemleri devam etmektedir.

"MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Uyuşturucu, birçok suçu besleyen karanlık bir ana damardır. Bu damarı kurutmak; çocuklarımızın istikbalini, gençlerimizin geleceğini ve ailelerimizin huzurunu korumak için zehir tacirlerine yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.