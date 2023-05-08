Haberler Yaşam Haberleri 73 Nerenin Plakası? 73 Plaka Kodu Hangi İl, Nereye Ait?
Giriş Tarihi: 8.5.2023 11:23 Son Güncelleme: 8.5.2023 11:23

73 Nerenin Plakası? 73 Plaka Kodu Hangi İl, Nereye Ait?

Türkiye’de araç plakaları, 01’den 81’e kadar sırası ile tüm illerimize verilmiştir. Özellikle, şehirler arası yolculuklar esnasında karşımıza çıkan farklı plaka kodlarını merak ederiz. En çok merak edilen ve araştırılanlardan birisi de 73 plaka kodudur. Plaka taşıyan araç; bir taşıtın devlet mercilerince tanınır, sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve trafiğe çıkabilir olduğunu belirtir. Peki, 73 plaka nerenin kodu? 73 neresi ve hangi şehir plakası? Detaylar haberimizde.

73 Nerenin Plakası? 73 Plaka Kodu Hangi İl, Nereye Ait?

Trafiğe çıkarken birçok ile ait araç plakası ile karşılaşırız. Her ülkenin kendine ait bir plaka sıralaması vardır. Türkiye'de bu sıralamada ilk iki sayı şehrin kodu olarak belirlenmiştir. Plakaların üzerinde yazan kodların hangi illere ait olduğu özellikle şehirler arası yolculuklarda merak edilir. En çok araştırılan plaka kodlarından birisi de 73 plaka kodudur. Taşıtların güvenliği açısından önem taşıyan plaka kodları özellikle araç sürücüleri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, 73 plaka nerenin kodu? 73 plaka neresi, hangi şehir plakası? Detayları sizler için derledik.

73 PLAKA NERENİN KODU?

73 plaka kodu Şırnak iline aittir. Şırnak'taki araç sahiplerinde 73 plaka kodu bulunur. Böylelikle araç sahibinin Şırnak iline kayıtlı olduğu bilinir.

73 PLAKA HANGİ ŞEHİR PLAKASIDIR?

Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Şırnak ilinin plaka kodu 73'dir.

ŞIRNAK İLÇELERİNİN PLAKA KODLARI VE HARFLERİ

Şırnak ilimizde birçok ilçe bulunmaktadır. 73 numaralı araçların plaka harf grupları ise bazı ilçelere aittir.

Merkez: AC > AD 001 – 999

Merkez: AH > AK 001 – 999

Merkez: D 0001 – 9999 / 1700 – 1899

Merkez: M 0001 – 999 / 1700 – 73

Merkez: T 0001 – 999 / 1700 – 1899

Silopi: D 2000 – 2500

Silopi: KA 001 – 144

Silopi: M 2000 – 2500

Silopi: SA > SR 001 – 999

Silopi: T 2000 – 2500

İdil: D 1500 – 1699

İdil: KA > KZ 001 – 999

İdil: M 1500 – 1699

İdil: T 1500 – 1699

Cizre: AE > AF 001 – 999

Cizre: D 1000 – 1469

Cizre: FA > FZ 001 – 999

Cizre: DA > DZ 001 – 999

Cizre: M 1000 – 1553

Cizre: T 1001 – 2000

Beytüşşebap: D 1900 – 1999

Beytüşşebap: EA 001 – 999

Beytüşşebap: M 1900– 1999

Beytüşşebap: T 1900 - 1999

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73 Nerenin Plakası? 73 Plaka Kodu Hangi İl, Nereye Ait?
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