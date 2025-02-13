73 yaşında Türkan Demirtaş 3 hastaya umut oldu

Organları bağışlanan 73 yaşındaki iki çocuk annesi Türkan Demirtaş'ın cenaze merasimine yoğun katılım oldu. Fethiye'de yaşayan yaklaşık bir ay önce beyin kanaması nedeniyle özel Lokman Hekim Esnaf hastanesi ne kaldırılan iki çocuk annesi emekli stilist ve modacı Türkan Demirtaş'ın beyin ölümü gerçekleşti. Daha önce organlarını bağışladığı öğrenilen Türkan Demirtaş'ın organları üç hastaya umut oldu.

Türkan Demirtaş'ın Fethiye Merkez yeni camindeki cenaze merasimine yoğun katılım oldu .Cenaze merasimine ailesi, TURSAB bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Özgen Uysal FTSO Başkanı Osman Cıralı'nın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Türsan Fethiye bölgesel yürütme Kurulu görevlisi Fulya Demirtaş'ın annesi FETAV müdürü Dilek Dinçer'in eşi Nasuh Dinçer'in ablası olan Türkan Demirtaş'ın cenaze namazını Fethiye Merkez Yeni cami imam hatibi Yusuf Demirci kıldırdı.

Türkan Demirtaş için hilallik alınmasının ardından cenaze belediye cenaze otosu ile Taşyaka şehir mezarlığına götürülüp burada gözyaşları ve dualarla toprağa verildi. Türkan Demirtaş'ın kızları Funda ve Fulya Demirtaş, "Annemizi kaybettik, çok üzgünüz annemizin organlarının 3 kişiye hayat olmasıyla mutlu olduk, onun organları şimdi 3 kişi de yaşıyor, herkesi organ bağışına davet ediyoruz" ifadelerini kullandılar.