Şeb-i Arus törenlerinde dostluk ve sevgi mesajı

Mevlana'nın 749'uncu Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri (Şeb-i Arus) kapsamında bu yıl da binlerce kişi Hazreti Pir'in huzurunda Konya'da buluştu. Pandemi nedeniyle geçen yıl seyircisiz yapılan ancak bu yıl yine binlerce yerli ve yabancı turistin katılımıyla gerçekleştirilen törenler sona erdi. Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 749'uncu Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenlerinin teması bu yıl "Dostluk" kavramı olarak belirlendi. Şeb-i Arus töreninde bir konuşma yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, her sözünü, eninde sonunda büyük Kur'an hakikatine bağlayan Hazreti Mevlana'yı bugün tüketim toplumunun bir nesnesi yapma çabalarını, ondan bir yaşam koçu çıkarmak isteyenleri gördüklerini belirterek, şunları kaydetti:"Onu bir kişisel gelişim gurusu veya psikologların referans kaynağı yapmak isteyenleri, O'nu İslam'dan soyutlayıp modern bir filozof derecesine indirgemek isteyenleri görüyoruz. Oysa Mevlana'nın temel içeriği ve anlam zemini olan İslam gözardı edildiğinde, o hayran olunan perspektiflerin de fişi çekilmiş olur, hepsi değersiz hale gelir.Mevlana, İslamsızlaştırılamaz." Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yaptığı konuşmada, "Dünyayı sevgi, hoşgörü ve adalet güzelleştirecektir" dedi. Mevlana Kültür Merkezi Sema Salonu'nda devlet Sanatçısı Ahmet Özhan'ın solistliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Türk Tasavvuf Müziği Konseri ve Sema Ayin-i Şerifi ile bu yılki törenler sona erdi.CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hazreti Mevlana'nın 749. vuslat yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Büyük İslam mütefekkiri, Mevlana Hazretlerinin iyiliğe, doğruluğa, sevgiye, hoşgörüye daveti, insanlığa en önemli yadigârıdır. Hakikati arayan herkesin kalbine şifa sunan, ilahi sevgiyi öğreten Hazreti Pir'i vuslatının 749. yılında hürmetle, rahmetle yâd ediyorum."